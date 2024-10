Sakamoto: Lula trabalha Haddad como sucessor, mas há resistência no PT

Lula vê o ministro da Fazenda Fernando Haddad como seu sucessor natural para concorrer à Presidência da República, mas enfrenta resistência dentro do PT, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (31).

A colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo apurou que lideranças do PT já discutem a possibilidade de Lula não se lançar como candidato à reeleição em 2026. Elas avaliam que o presidente pode desistir caso sua popularidade ou a aprovação do seu governo atinjam níveis satisfatórios.

De maneira geral, existe uma 'lulodependência' na esquerda. Muita gente discute que há muitas lideranças de esquerda no Brasil, mas nenhuma delas com força para disputar um mandato nacional e assumir esse legado quando Lula se retirar da vida pública.

Existem alguns nomes que são naturalmente sucessores do presidente, como o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Há outros, mas que são citados apenas dentro do partido e que não têm força eleitoral nacional, como o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa e Camilo Santana [ministro da Educação].

Haddad tem mais projeção nacional, é uma sequência lógica e vem sendo trabalhado por Lula exatamente para isso. Ele já passou por essa corrida, mas enfrenta resistências dentro do próprio PT e da esquerda por ter uma visão que tenta conciliar as demandas do mercado com as questões sociais. Ele sofre pressão de uma outra ala do PT que quer mais atenção para o lado social, não apenas por uma questão de resultados nesta área, mas também eleitorais.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que, embora Haddad surja como uma opção mais viável para suceder Lula, membros do PT defendem que o ministro saia como vice da chapa em 2026.

Com o desemprego caindo, renda subindo e se a inflação conseguir ficar controlada, você terá um Lula competitivo. Tanto que Gilberto Kassab [presidente do PSD] fala isso e projeta Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] para 2030, não para 2026. O próprio Pablo Marçal [candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo] fala isso também.

O fiel da balança não será tanto Lula querer ou não [se lançar candidato à reeleição]. A questão será se a idade dele permitirá isso ou não. Ele terá mais de 80 anos e concorrendo. A pergunta é: como ele estará nesse processo?

Muita gente no PT defende que, se Lula sair [como candidato] em 2026, o vice seja o Haddad. É complicado por ser chapa única, mas seria garantir a pessoa vista como sua sucessora natural na vice-presidência.

Haddad é visto como um nome muito forte, de diálogo com o mercado e com vários setores da sociedade, mas critica-se dentro do PT que ele não é tão bom de campanha eleitoral como a máquina Lula. Por isso, muitos no partido defendem que Haddad entre como vice de Lula para permitir uma passagem mais suave de bastão.

