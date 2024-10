Risco de crédito do Bradesco está bastante controlado, diz presidente-executivo

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou nesta quinta-feira que o banco está com o risco de crédito bastante controlado e que espera que a inadimplência continue recuando, embora em ritmo menor.

"A carteira de crédito cresce com equilíbrio em todos os segmentos... e com índice na inadimplência que melhora em todos os segmentos de clientes", afirmou o executivo em teleconferência com jornalistas após o banco divulgar balanço trimestral mais cedo.

No terceiro trimestre, a carteira de crédito expandida totalizou 943,9 bilhões de reais, aumento de 7,6% em 12 meses e de 3,5% no trimestre, com o índice de inadimplência total acima de 90 dias recuando para 4,2%, de 5,6% um ano antes e 4,3% no segundo trimestre.

"Nós arrumamos a inadimplência, ela vai cair, em um ritmo menor, mas vai cair, essa é a expectativa", afirmou, reforçando sobre a qualidade das novas safras.

(Por Paula Arend Laier)