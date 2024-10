Recontagem na Geórgia confirma vitória de partido governista

TBILISI, 31 OUT (ANSA) - Uma recontagem parcial dos votos nas eleições parlamentares do último fim de semana na Geórgia confirmou a vitória do partido governista, informou nesta quinta-feira (31) a Comissão Eleitoral à agência AFP.

A medida foi tomada depois que a oposição denunciou fraudes e roubo de voto.

De acordo com as autoridades eleitorais, a recontagem de cerca de 12% das seções eleitorais e de 14% das cédulas de voto "não conduziu a quaisquer alterações significativas aos resultados oficiais anteriormente já anunciados".

A Comissão Eleitoral explicou ainda que "a recontagem definitiva mudou apenas levemente em cerca de 9% dos locais", onde foi realizada uma nova apuração.

Desta forma, o partido governista Sonho Georgiano, que está no poder desde 2012, saiu vencedor do pleito, com 53,92% dos votos, enquanto que a oposição, que não reconhece os resultados, obteve 37,78%.

Para a presidente do país, Salome Zourabishvili, de tendência pró-Ocidente e em confronto com o governo, as eleições foram marcadas por fraude "sofisticada", parecida com a utilizada na Rússia. Inclusive, milhares de manifestantes foram às ruas para protestar contra o resultado eleitoral.

A acusação, porém, provocou uma reação do Kremlin, segundo o qual as declarações são "absolutamente infundadas". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.