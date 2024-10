Presidente do México confirma participação na cúpula do G20

CIDADE DO MÉXICO, 31 OUT (ANSA) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira (31) que participará da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro.

A visita ao Brasil será a primeira viagem internacional da mandatária de 62 anos desde que assumiu a presidência mexicana no início de outubro.

A cúpula de líderes será importante para que Sheinbaum fortaleça a posição do México em questões globais, entre elas a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico.

A chefe de governo ainda declarou que retornará ao seu país no dia 19 de novembro para participar do desfile e das comemorações do início da Revolução Mexicana, marcado para o dia 20 do próximo mês. (ANSA).

