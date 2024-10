Presidente do BCE diz que inflação deve se estabilizar na meta de 2% em 2025

PARIS (Reuters) - A inflação da zona do euro atingirá de forma duradoura a meta de 2% do Banco Central Europeu no decorrer de 2025, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, a um jornal francês, repetindo sua mensagem recente.

"Talvez pudéssemos ter começado a intervir alguns meses antes. Mas aumentamos os juros em um ritmo sem precedentes e conseguimos reduzir significativamente a inflação em um curto período", disse Lagarde ao Le Monde em uma entrevista publicada nesta quinta-feira.

"Agora quero ver essa meta de 2% atingida de forma duradoura. Na ausência de um grande choque, esse será o caso no decorrer de 2025."

(Por Tassilo Hummel)