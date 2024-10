Petróleo amplia ganhos no pós-fechamento com notícia de que Irã poderá atacar Israel

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo ampliaram ganhos após o fechamento nesta quinta-feira, subindo mais de 1 dólar após uma notícia de que o Irã estaria se preparando para atacar Israel a partir do território iraquiano nos próximos dias.

Os futuros do petróleo dos Estados Unidos (WTI) saltaram 1,81 dólar para 70,42 dólares, por volta das 16h (horário de Brasília), após o fechamento, e os futuros do Brent para entrega em janeiro saltaram 1,82 dólar para 73,98 dólares.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,61 dólar, ou 0,84%, a 73,16 dólares o barril. Os futuros do Brent para entrega em dezembro expiraram nesta quinta-feira. O contrato de janeiro mais negociado fechou a 72,81 dólares. Os futuros do WTI fecharam com avanço de 0,65 dólar, ou 0,95%, a 69,26 dólares.

A inteligência israelense sugere que o Irã está se preparando para atacar Israel a partir do território iraquiano nos próximos dias, possivelmente antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro, informou o Axios nesta quinta-feira, citando duas fontes israelenses não identificadas.

Espera-se que o ataque seja realizado a partir do Iraque usando um grande número de drones e mísseis balísticos, acrescentou a reportagem da Axios. O relatório disse que realizar o ataque por meio de milícias pró-Irã no Iraque pode ser uma tentativa de Teerã de evitar outro ataque israelense contra alvos estratégicos no Irã.

A semana começou com uma grande venda, com os futuros do Brent e do WTI caindo mais de 6% na segunda-feira, depois que Israel mostrou alguma contenção em seus ataques retaliatórios ao Irã no fim de semana.

A possibilidade de a Opep+ atrasar um aumento planejado na produção de petróleo também deu suporte aos preços nesta quinta-feira.

Uma decisão pode sair já na semana que vem, informou a Reuters. A Opep+ deve se reunir em 1º de dezembro para decidir seus próximos passos.

Na China, o maior importador de petróleo do mundo, a atividade manufatureira se expandiu em outubro pela primeira vez em seis meses, sugerindo que as medidas de estímulo estão surtindo efeito.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Paul Carsten em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Colleen Howe em Pequim)