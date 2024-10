PEC da Segurança prevê atualização da PRF para se tornar uma polícia ostensiva

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, explicou nesta quinta-feira que a PEC da Segurança proposta pelo governo deve atualizar as competências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que ela se torne uma força ostensiva nacional.

De acordo com o ministro, essa polícia da União ficará responsável pelo policiamento de rodovias, ferrovias e hidrovias e prestará auxílio às forças de segurança dos Estados e municípios.

Apresentada nesta quinta-feira em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e governadores de Estados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) também irá atualizar as atribuições da Polícia Federal, que ficará a cargo também do combate às organizações criminosas e das milícias.

A PEC irá constitucionalizar ainda o Fundo Nacional de Segurança Pública.

