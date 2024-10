Papa Francisco diz que operações de mídia do Vaticano devem esperar cortes no orçamento

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco disse nesta quinta-feira aos funcionários das extensas operações de mídia multilíngue do Vaticano que esperassem cortes no orçamento como parte de esforços mais amplos de aperto de cinto que recentemente atingiram os cardeais.

Em uma reunião com o departamento que supervisiona o jornal do Vaticano, as operações de TV e as transmissões de rádio e internet, o papa não ofereceu detalhes específicos. Ele disse aos membros da equipe para "exercer um pouco mais de disciplina com o dinheiro".

"Vocês precisam encontrar maneiras de economizar mais e buscar outros fundos, pois a Santa Sé não pode continuar a apoiá-los como faz agora", disse Francisco.

A assessoria de imprensa do Vaticano não respondeu imediatamente às perguntas sobre os comentários.

No início deste mês, o papa ordenou a terceira redução em três anos para os pacotes de pagamento dos cardeais que lideram os departamentos do Vaticano. Ele também pediu que eles seguissem uma agenda de "déficit zero".

O Dicastério para a Comunicação do Vaticano tem centenas de funcionários e ocupa uma grande parte do orçamento da cidade-estado. Ele inclui a Vatican Media, que fornece serviços de TV, rádio e internet em mais de 50 idiomas.

O Vaticano não divulga uma declaração orçamentária completa há vários anos.

Em 2022, o escritório financeiro principal do Vaticano estimou o orçamento do Dicastério em 40 milhões de euros, uma soma total superior ao custo de toda a operação diplomática do Vaticano, incluindo suas centenas de embaixadas estrangeiras.

A sede da Igreja Católica compreende duas entidades: a entidade soberana internacionalmente reconhecida da Santa Sé e o Vaticano, uma cidade-estado dentro de Roma.

Elas mantêm orçamentos separados, e a renda da Cidade do Vaticano, inclusive dos populares Museus do Vaticano, tem sido frequentemente usada para cobrir o déficit da Santa Sé, que, de acordo com a mídia italiana, ficou em torno de 83 milhões de euros no ano passado.