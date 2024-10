Número de mortos em inundações na Espanha chega a 158

MADRI, 31 OUT (ANSA) - Chegou a 158 o número de mortos nas inundações na Espanha, sendo 155 na província de Valência, no leste do país. Também há registro de vítimas nas comunidades autônomas de Castilla-La Mancha (duas) e Andaluzia (uma).

O balanço atualizado foi divulgado pelos serviços de emergência espanhóis, enquanto socorristas ainda buscam por um número impreciso de desaparecidos.

O desastre foi causado por um fenômeno conhecido como Depressão Isolada em Níveis Altos (Dana, na sigla em espanhol), que acontece quando uma massa de ar gelado cai sobre outra de ar quente, produzindo chuvas intensas.

As inundações deixaram cidades inteiras debaixo d'água e provocaram cenas apocalípticas na província de Valência, onde carros se amontoaram uns em cima dos outros devido às enxurradas.

O premiê socialista Pedro Sánchez visitou a região nesta quinta-feira (31) e prometeu não poupar recursos para a reconstrução das áreas atingidas e para encontrar os desaparecidos.

"Por enquanto, peço que todos sigam as indicações das autoridades. Estamos na véspera de um feriado [Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro], mas peço que todos fiquem em casa", acrescentou.

Sánchez apareceu ao lado do governador da Comunidade Valenciana, o conservador Carlos Mazón, que faz oposição ao premiê, para demonstrar união. "Obrigado pela presença tão tempestiva, recebemos essa mensagem com grande afeto", disse Mazón. (ANSA).

