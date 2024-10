Norris espera 'batalha mais limpa' com Verstappen no GP do Brasil

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) declarou que o holandês Max Verstappen sabe "no fundo" que errou e precisa mudar seu estilo de pilotagem, depois que o piloto da Red Bull recebeu duas penalizações de dez segundos por sua agressividade no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no último domingo.

Norris, que está 47 pontos atrás de Verstappen faltando quatro corridas para o final da temporada, foi jogado para fora da pista duas vezes na corrida no México, mas terminou em segundo. Verstappen foi o sexto.

"Nós não conversamos", disse o britânico durante entrevista nesta quinta-feira (31) no Autódromo de Interlagos, onde neste fim de semana será disputado o GP do Brasil. "Eu não acho que precisamos conversar. Não tenho nada a dizer".

"Continuo tendo muito respeito por Max e tudo o que ele faz. Não respeito o que ele fez no fim de semana passado, mas o respeito como pessoa e o que ele conquistou", acrescentou. "Mas não cabe a mim falar dele. Eu não sou seu professor, seu mentor ou qualquer coisa do tipo".

"Max sabe o que tem que fazer, ele sabe que errou. No fundo, ele sabe e é ele quem tem que mudar, não eu", continuou Norris.

Verstappen não deu sinais de que vai mudar seu estilo, apesar das críticas que recebeu por sua agressividade na disputa por posições.

"Não é algo que eu precise falar com Max a respeito. Ele provavelmente é um dos melhores pilotos do grid, se não o melhor", acrescentou Norris. "Ele sabe o que pode e o que não pode fazer e quais são os limites, então ele sabe o que precisa mudar".

Norris continuou: "Eu fiquei longe dos problemas e fiz o meu trabalho, mas cada fim de semana tem sua história. Não sei o que esperar dessa vez".

"Obviamente, espero uma batalha mais limpa do que a que tivemos, mas não depende de mim. Eu não faço as regras, não decido as penalidades. Eu só piloto e os comissários fazem o resto".

