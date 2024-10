Multidão se despede de jovem promessa do esqui na Itália

GIAVENO, 31 OUT (ANSA) - Uma multidão se despediu nesta quinta-feira (31) da esquiadora Matilde Lorenzi, jovem promessa dos esportes de inverno na Itália que morreu aos 19 anos após ter sofrido um grave acidente durante os treinos nas encostas de Val Senales, no Alto Ádige.

A atleta, integrante da equipe júnior da seleção italiana, se acidentou durante uma descida na pista Gravand G1, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu na última terça-feira (29).

A morte chocou a Itália, principalmente sua cidade natal, que desde ontem chora pela perda. A cerimônia fúnebre, celebrada pelo monsenhor Alessandro Giraudo, bispo auxiliar de Turim, contou com a presença do ministro do Esporte e da Juventude da Itália, Andrea Abodi, e a subsecretária da Defesa, Isabella Rauti, responsável pelas atividades esportivas militares.

Sobre uma almofada, ao lado do caixão, foi colocado o capacete usado pela jovem atleta. A avó materna de Lorenzi, Rosina, sentou na primeira fileira da igreja, junto com a família.

"Você queria chegar com pressa, no dia 15 de novembro de 20204: você nasceu rápido e agora decidiu partir com pressa. Só quero agradecer, porque papai e eu tivemos a sorte de termos sido escolhidos por você como pais", declarou a mãe de Lorenzi, Elena, em uma homenagem durante o velório.

"Você foi reservada, você se abriu com calma, você nos deu tanto. Padre Adolfo voltou a falar sobre o projeto para aumentar a segurança nas encostas, como fez desde os primeiros momentos após o acidente. Com o seu falecimento, fomos chamados para um trabalho árduo, que deverá ser feito por todos nós, juntos", acrescentou ela se dirigindo ao corpo da filha e citando os detalhes do projeto de segurança.

Segundo uma reconstrução inicial sobre o ocorrido, os esquis de Lorenzi se partiram e ela bateu violentamente com o rosto no chão.

Lorenzi conquistou um título nacional em sua categoria na temporada passada, além de ter vencido um torneio juvenil no super-G em Sarentino. No Mundial Júnior anterior, ela conseguiu um sexto lugar no downhill.

Na sua homilia, Giraudo falou da dor causada pela morte, enfatizando que é "uma dor que nunca nos abandona". "A dor é um sinal daquilo que dá sabor à vida e é a coragem de amar", concluiu. (ANSA).

