Brasil registra recorde de mortes em acidentes aéreos: quais as causas?

DO UOL, Em São Paulo

O Brasil registrou em 2024 o maior número de mortes em acidentes aéreos dos últimos 10 anos. As informações são do painel de dados da Sipaer, que registra ocorrências aeronáuticas da aviação civil brasileira, criado pela Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Tragédias como a da Voepass - onde 62 pessoas morreram, elevou o número no último ano, que marca 132 mortes registradas no final de outubro. A seguir, o UOL detalha os registros de dados do painel.

Causa dos acidentes

Falha de motor é principal causa de acidente na década. No acumulado dos 10 anos, falha ou mau funcionamento do motor foi a causa de 384 acidentes (não necessariamente fatais). O problema ocasionou 42 acidentes em 2024.

Perda de controle está em segundo lugar, foram 324 registros nos últimos dez anos.

Desempenho humano. O levantamento também pontua os fatores contribuintes do acidente, essa seção representa 50,1% das causas e reúnem questões como, julgamento do piloto, aplicação de comandos e planejamento de voo.

'Falha humana'. Os fatores relacionados aos aspectos humanos figuram grande porcentagem das causas de acidentes da década. Aspecto psicológico registram 30,7% dos casos de acidente. O marcador está relacionado com processo decisório, atitude, percepção e atenção.

Elementos relacionados ao ambiente. A seção marca 5,3% dos fatores contribuintes de acidentes e tem os "aspectos meteorológicos" como a principal causa.

O que aconteceu

Número de mortes em acidentes aéreos é o maior na última década. 2024 é o ano com maior número de vítimas, com 132 mortes registradas em 34 acidentes fatais (com óbitos registrados).

Em 10 anos, 838 pessoas morreram em acidentes aéreos no Brasil. O ano com o maior número de mortes antes de 2024 foi 2016, com 104 mortes.

Na última década, a média de mortes em acidentes aéreos foi de aproximadamente 76 por ano. O ano com menor número de mortes foi em 2022, com 49 mortes. Grandes acidentes fazem essa média aumentar.

O ano com mais acidentes fatais foi em 2015, que registrou 47 ocorrências do tipo, seguido de 2016 com 45 registros e 2018 com 39.

* O UOL consultou os dados do painel Sipaer no dia 29/10/24.

*A reportagem consultou o matemático e professor Gilcione Nonato Costa para conferência de média de mortes/ano.