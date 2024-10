Monark vai usar relatório final da PF para pedir que Moraes o exclua de inquérito

O influenciador Bruno Aiub, o Monark, vai usar o relatório final produzido pela Polícia Federal (PF) sobre o papel de autoridades nos atos golpistas do 8 de Janeiro para pedir a exclusão dele da investigação.

A defesa vai argumentar que, como não há menção ao influenciador no documento, não há razão para que ele continue a ser investigado.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), enviou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o órgão avalie se vai pedir providências complementares.

O relatório da PF implica autoridades das Forças Armadas, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, da Polícia Militar do DF e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O documento aponta "despreparo" da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, "erros" do GSI e "falhas deliberadas" da cúpula da PM.

Monark teve as redes sociais bloqueadas no inquérito. Moraes mandou tirar os perfis do ar após receber um alerta do setor de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).