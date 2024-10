Meta e Microsoft aumentam gastos com IA e preocupam Wall Street antes de resultados da Amazon

Por Anna Tong e Aditya Soni e Deborah Mary Sophia

(Reuters) - As grandes empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft e a Meta, estão aumentando os gastos para construir data centers voltados para inteligência artificial em uma disputa para atender à grande demanda, mas Wall Street está ansiosa por uma contrapartida mais rápida pelos bilhões de dólares investidos.

A Microsoft e a Meta disseram na quarta-feira que suas despesas de capital estavam crescendo devido a seus investimentos em IA. A Alphabet informou na terça-feira que essas despesas permaneceriam elevadas.

A Amazon, que divulgará seus resultados na quinta-feira, provavelmente fará eco a essas previsões.

Os gastos extensivos de capital podem ameaçar as margens de lucro dessas empresas e a pressão sobre essa métrica provavelmente assustará os investidores.

As ações das grandes empresas de tecnologia caíam nas negociações de pré-abertura, destacando os desafios que as empresas enfrentam ao tentar equilibrar as ambiciosas buscas por IA com a necessidade de garantir aos investidores que estão concentradas nos resultados de curto prazo.

As ações da Meta caíam 2,9%, enquanto os papéis da Microsoft recuavam 3,6%, apesar de cada uma delas ter superado as expectativas de lucro e receita para o período de julho a setembro. As ações da Amazon também tinham perdas.

"É caro executar a tecnologia de IA. Obter capacidade é caro", disse Beatriz Valle, analista da GlobalData.

"Tornou-se uma disputa competitiva entre as grandes empresas de tecnologia para desenvolver a capacidade. Levará algum tempo para vermos os retornos, para vermos a adoção generalizada da tecnologia."

Os gastos de capital da Microsoft em um único trimestre agora são maiores do que suas despesas anuais até o ano fiscal de 2020, de acordo com a Visible Alpha. Para a Meta, os gastos de um trimestre estão alinhados com o que eles gastaram em um ano até 2017.

A Microsoft disse que os gastos de capital aumentaram 5,3%, para 20 bilhões de dólares, em seu primeiro trimestre fiscal, e previu um aumento nos gastos com IA no segundo trimestre.

A Meta, por sua vez, alertou para uma "aceleração significativa" nas despesas de infraestrutura relacionadas à IA no próximo ano.

Apesar das preocupações, ambas as empresas disseram que ainda é muito cedo no ciclo da IA e enfatizaram o potencial de longo prazo da tecnologia.

"Construir a infraestrutura talvez não seja o que os investidores queiram ouvir no curto prazo, mas acho que as oportunidades aqui são realmente grandes", disse o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, durante teleconferência de resultados de quarta-feira. "Vamos continuar investindo significativamente nisso."