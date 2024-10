Lula segue estável após acidente doméstico e deve permanecer em Brasília, diz boletim médico

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem quadro estável e sem sintomas após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que gerou sangramento de pequena extensão no cérebro e o levou a receber pontos na nuca por causa de um corte, de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira.

"Apresentou estabilidade em relação aos exames anteriores. Deve seguir trabalhando em Brasília. No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias", disse o boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês.

Devido ao acidente, Lula cancelou as viagens que faria à Rússia, para a cúpula do Brics, à Colômbia, onde participaria da conferência da ONU sobre biodiversidade, a COP16, e ao Azerbaijão, para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP29.

O presidente, de 79 anos, tampouco viajou para São Paulo no último final de semana para votar em São Bernardo do Campo no segundo turno da eleição municipal. Pessoas com mais de 70 anos não são obrigadas a votar.

Lula voltou nesta semana a despachar no Palácio do Planalto, depois de ficar cerca de 10 dias trabalhando na residência oficial, o Palácio da Alvorada.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)