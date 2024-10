Lula passa por nova bateria de exames após queda

(ANSA) - BRASÍLIA, 31 OTT - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou na manhã desta quinta-feira (31) por uma nova bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, após sofrer um acidente doméstico há 12 dias.

O paciente de 79 anos chegou por volta das 9h ao hospital, localizado na região sul da capital federal. O presidente já tinha realizado exames na segunda (28), quando retirou os cinco pontos do corte sofrido na nuca, resultado de uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada.

O acidente provocou traumatismo craniano e uma pequena hemorragia em Lula, que cancelou, por orientação médica, sua participação na cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, na COP16 da Biodiversidade em Cali, na Colômbia, e na COP29 em Baku, no Azerbaijão.

De acordo com o Palácio do Planalto, a prioridade do mandatário é estar liberado para ir ao Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro, quando a cidade recebe a cúpula do G20.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.