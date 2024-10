Lucro da ConocoPhillips cai 25% e atinge US$ 2,1 bilhões no 3º trimestre

A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando registrou ganho de US$ 2,8 bilhões, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. A diminuição do lucro foi atribuído principalmente à queda nos preços do petróleo.

Com ajustes, a multinacional norte-americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 1,78 entre julho e setembro, bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,65.

O caixa gerado pelas atividades operacionais foi de US$ 5,8 bilhões. Ainda no documento, a companhia elevou o guidance para a produção anual, para uma faixa de 1,94 bilhão a 1,95 bilhão de barris de óleo equivalente por dia (boed). A projeção anterior era de 1,93 bilhão a 1,94 bilhão de boed.

O CEO da ConocoPhillips, Ryan Lance, disse que a empresa continua demonstrando forte desempenho operacional e superando a orientação de produção durante o trimestre. "Estamos no caminho certo para distribuir pelo menos US$ 9 bilhões (em dividendos) aos acionistas referentes a 2024", afirmou.