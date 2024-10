Líder do PCdoB na Câmara anuncia apoio da bancada do partido à candidatura de Hugo Motta

O líder do PCdoB na Câmara, Márcio Jerry (MA), anunciou apoio da bancada à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), à presidência da Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (31).

A bancada atualmente tem sete deputados e terá uma nova integrante em 2025, Enfermeira Rejane (RJ), que assumirá o posto do deputado Washington Quaquá (PT-RJ), eleito prefeito de Maricá. Parlamentares da legenda receberam Motta para o anúncio.

"Fizemos um percurso de diálogos e estabelecemos desde o início uma premissa fundamental: que a nossa bancada buscaria colaborar para a mais ampla convergência aqui na Casa, sintonizados com a governabilidade do presidente Lula, com o programa que implementa no País, que tem tido apoio importante do Congresso", disse Jerry.

Jerry disse que o PCdoB conversou com todos os postulantes à presidência e salientou que eram quatro nomes antes do surgimento da candidatura de Motta. Também disse ter ocorrido um debate entre os partidos da Federação Brasil da Esperança. Segundo ele, o anúncio do PCdoB foi antecipado para esta quarta para "se integrar ao esforço" de Motta.

"Tivemos claro, internamente na Federação Brasil da Esperança, um debate bem alinhado e concomitante nas tratativas", declarou. "No avançar dos debates, chegamos a essa conclusão e temos uma confiança muito grande de que nós podemos ampliar ainda mais essa convergência aqui na Casa e construir um processo de mais fortalecimento e de uma governança que assegure governabilidade e a defesa à democracia."

Na ocasião, Motta agradeceu a "relação de amizade" com o PCdoB e disse admirar a bancada. Ele disse ter visitado os parlamentares da sigla na quarta-feira, 30, para pedir votos, "pela importância da bancada" na Câmara e pela atuação "democrática".

Motta disse que pretende valorizar o PCdoB em sua gestão e "ouvir os anseios" do partido. Ele também pregou "encontrar convergência dentro da divergência" e afirmou que quer fazer um "grande encontro de forças políticas" em torno de sua "caminhada vitoriosa".

"É uma bancada que admiro, porque, de forma aguerrida e competente, o partido consegue se posicionar diante dos grandes temas de interesse do País, sem abrir mão da sua posição ideológica, sempre defendendo o que o partido acredita, representando de maneira muito competente a esquerda do nosso País", declarou.