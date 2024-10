Fitch eleva rating de IDRs do Mercado Livre para "BBB-"

SÃO PAULO (Reuters) - A Fitch Ratings elevou nesta quinta-feira a classificação para os IDRs (Ratings de Inadimplência do Emissor) do gigante do comércio eletrônico Mercado Livre para "BBB-", com perspectiva estável, de acordo com relatório.

A agência de classificação de risco disse que o "upgrade" -- a nota anterior da empresa era BB+ -- reflete o perfil financeiro e corporativo fortalecido do Mercado Livre após "taxas de crescimento consistentes e expansão de market share nos últimos anos, sua maior escala e crescente contribuição de fluxo de caixa do México".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e André Romani)