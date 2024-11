Filhos de Diego Maradona lançam fundação em seu nome e construirão mausoléu

Os filhos do ídolo argentino Diego Maradona lançaram nesta quinta-feira (31) a Fundação Maradona com o objetivo de honrar o legado do astro do futebol e apresentaram um mausoléu no centro de Buenos Aires, onde serão transferidos seus restos e que poderá ser visitado pelo público em geral.

"Essa ideia nasce do desejo de honrá-lo e preservar seu legado para manter viva sua marca", disse Dalma Maradona, filha do jogador, emocionada, durante a apresentação.

"Queremos que nosso pai possa estar próximo do amor do povo e realizar o desejo de todos aqueles que queiram levar-lhe uma flor", explicou ela, referindo-se à construção do mausoléu, cuja abertura está prevista para 2025.

O "M10 Memorial" foi apresentado como "um espaço de encontro, admiração e homenagem" a Maradona, que ficará a poucos metros da Casa Rosada, em Buenos Aires, e terá acesso gratuito para os argentinos.

Segundo o site oficial, o memorial terá uma área de 1.000 metros quadrados e capacidade para receber um milhão de visitantes por ano.

O evento de apresentação, transmitido ao vivo pelo YouTube, contou com a presença de jogadores de futebol de diversas gerações, artistas, jornalistas e personalidades que mantiveram amizade com o "10" ao longo de sua vida.

A fundação será presidida por Dalma Maradona e contará com Diego Junior, Gianinna, Jana e Diego Fernando, todos filhos de Diego Armando Maradona.

"Queremos que essa fundação o represente, seus valores, seu amor pela identidade nacional, sua valentia, sua coragem e, principalmente, sua arte", disse Dalma Maradona.

"Ele soube ser um narrador de histórias universais através do futebol, conseguindo, com suas luzes e sombras, se conectar com o mais profundo do ser humano", expressou.

A fundação também lançou uma campanha de doações, e aqueles que contribuírem terão sua foto em um extenso mural na entrada do memorial.

No início de outubro, a justiça argentina autorizou a transferência do corpo de Diego Maradona para facilitar as homenagens de argentinos e turistas ao ídolo.

Inicialmente, em maio, o tribunal de San Isidro (ao norte de Buenos Aires) havia decidido não autorizar a transferência devido à possibilidade de que medidas como a exumação do corpo fossem solicitadas no contexto do julgamento previsto para março de 2025 sobre as circunstâncias que envolveram a morte de Maradona.

Porém, em sua última resolução, o tribunal afirmou que já não havia "oposição de nenhuma das partes" e considerou que deveria dar uma "resposta favorável" ao pedido dos filhos do astro do futebol.

Maradona morreu aos 60 anos de um ataque cardíaco em 25 de novembro de 2020.

