Filha de campeão de votos no Rio recebe dinheiro de emenda de Pedro Paulo

Do UOL, no Rio

Uma ONG está utilizando recursos de duas emendas do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) — braço direito do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) — para contratar aliados do parlamentar e até a filha de 19 anos de um vereador amigo dele.

Reeleito, Márcio Ribeiro (PSD) foi o segundo vereador mais votado no ranking geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o campeão de votos do partido de Paes.

As contratações foram feitas este ano pela ONG ICA (Instituto Carioca de Atividades) em dois projetos de castração de animais financiados por emendas de Pedro Paulo e tocados em parceria com a Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).

Indicações de Pedro Paulo

O UOL identificou nos projetos a contratação de nomes ligados a Márcio Ribeiro, aliado do deputado.

É esperado que a ONG faça seleções em processos impessoais que avaliem formação acadêmica, histórico profissional e experiência em projetos sociais. No entanto, um professor da Unirio afirmou que as contratações do projeto Ação Cidadã são feitas por indicação de Pedro Paulo, segundo relatou em documento da universidade.

No projeto Animais e Cia, a coordenadora de Atividades Educativas é Giovanna Marques Ribeiro, 19, filha de Márcio Ribeiro. O salário dela é de R$ 5.500 por 44 horas semanais de trabalho.

O vereador recebeu 56.770 votos, ficando atrás apenas de Carlos Bolsonaro (PL), com 130.480. Em 2020, Ribeiro foi eleito com 19.383 votos.

Na eleição deste ano, Pedro Paulo participou ativamente de atos de campanha do amigo.

O deputado Pedro Paulo (PSD) abraça o vereador Márcio Ribeiro (PSD) (de camiseta preta) Imagem: Reprodução/Facebook

Os dois projetos — cujo valor total chega a R$ 6,6 milhões (recursos das emendas de Pedro Paulo) — são os mesmos em que o ICA repassou recursos a empresas não autorizadas pelo Ministério da Agricultura para a compra do anestésico veterinário cetamina.

A ONG faz parte de uma rede suspeita de desvios de recursos públicos que recebeu quase meio bilhão de reais em emendas parlamentares nos últimos três anos, conforme o UOL vem mostrando na série de reportagens "A Farra das ONGs".

Procurados por WhatsApp e emails de suas assessorias de imprensa, Márcio Ribeiro e Pedro Paulo não se manifestaram.

A Unirio afirmou que não possui ingerência sobre as contratações das ONGs parceiras.

Já o ICA disse, por email enviado pelo presidente Nicodemos de Carvalho Mota, não admitir indicações políticas nos projetos. "Contudo, não temos como identificar grau de parentesco em todas as oportunidades."

Coordenadora de projeto atuou em gabinete e em campanha do vereador

No Animais e Cia, o cargo mais importante, de coordenadora-geral do projeto, é ocupado por Camilla Ferreira Braga, 29. Ela foi assessora do gabinete de Márcio Ribeiro durante dois anos, até julho do ano passado. Seu salário é de R$ 7.000 por uma carga de 44 horas semanais.

Camilla — que se identifica como blogueira no Instagram, onde tem 10 mil seguidores — é filha de Sergio Naine Braga, assessor do gabinete do deputado Pedro Paulo desde maio de 2022, com salário de R$ 17,6 mil.

O vereador Márcio Ribeiro e Camilla Braga em evento de campanha Imagem: Reprodução/Instagram

No ano passado, ela recebeu uma medalha de Márcio Ribeiro na Câmara por "sua destacada atuação à causa de defesa dos animais".

Logo após a reeleição de Márcio Ribeiro, ela postou fotos de comemoração do vereador e publicou mensagem de uma amiga sobre seu trabalho na campanha. "Só para te dar parabéns, amiga. Seu trabalho na campanha reflete no desempenho gigante que o Márcio teve? Você deu sangue, suor e lágrimas? Parabéns!".

Camilla Braga foi procurada por WhatsApp, mas não respondeu.

A veterinária responsável pelo Animais e Cia também é próxima a Márcio Ribeiro. Andreza Freitas da Silva, 30, que atua na profissão desde janeiro de 2021, já recebeu uma medalha do vereador. Seu salário no projeto Animais e Cia é de R$ 9.000. O UOL entrou em contato com Andreza por email, mas não teve retorno.

Uso político do projeto

Em junho do ano passado, Márcio Ribeiro divulgou um vídeo com o deputado anunciando o Castramóvel 4 Patas, unidade móvel de cirurgias de castração.

A cada passagem do veículo por bairros cariocas, Ribeiro costumava colocar uma tenda, chamada de "gabinete itinerante", para divulgar seu mandato.

"Além de vereador, você [Ribeiro] foi coordenador de todo o trabalho, com todo o seu time, para fazer tudo com o máximo de qualidade", disse Pedro Pedro no vídeo.

O deputado anunciou à época que o projeto estava sendo realizado com recursos de uma emenda dele e executado pela Unirio em parceria com a ONG Con-tato.

A universidade diz, contudo, que apenas desenvolveu projetos de castração de animais com emendas de Pedro Paulo a partir de fevereiro deste ano.

O parlamentar não esclareceu a divergência.

Deputado diz que não indicou ONGs

Pedro Paulo já disse que ofícios encaminhados à Unirio com a assinatura dele pedindo para que os projetos fossem tocados pelas entidades são falsos e acionou a AGU (Advocacia-Geral da União) para auxiliar na apuração do caso.

Diante disso, a reitoria da universidade chegou a suspender os projetos com emendas de Pedro Paulo em agosto. No entanto, o próprio parlamentar pediu à Unirio para que eles fossem retomados, o que ocorreu no mesmo mês.

Relatório: contratações por indicação do deputado

No entanto, um relatório de atividades do projeto Ação Cidadã, elaborado pela coordenação acadêmica da Unirio, reforça a ligação de Pedro Paulo com a ONG ICA.

"No evento de lançamento, presenciei a assinatura dos contratos dos membros da equipe do projeto, indicados pelo parlamentar responsável pela emenda que financia o projeto", afirma o professor André Luiz Coelho Farias de Souza no documento.

O docente diz que sequer teve ingerência sobre a data de início do Ação Cidadã, "que foi estabelecida em comum acordo entre a equipe da OSC ICA e a equipe do parlamentar responsável pela emenda que financia o projeto".

Procurado pelo UOL, André Luiz enviou um texto com trechos de seu relatório e, ao final, afirmou: "Esclareço que utilizei a expressão 'equipe do parlamentar' a partir de informações fornecidas pelo ICA a respeito da dinâmica de lançamento e operacionalização do projeto Ação Cidadã".

No projeto, as contratações foram delegadas pelo ICA a outra ONG, a Solazer. Com isso, não é possível checar no site do governo federal todos os nomes que compõem a equipe contratada.

Segundo a Unirio, há uma minuta em estudo para que sejam proibidas subcontratações do tipo por parte das ONGs.