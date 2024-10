Por R$ 40, esse cortador elétrico promete facilitar a vida na cozinha

Uma das tarefas que tomam nosso tempo na cozinha é cortar e picar alimentos, como legumes, carnes e verduras. Mas que tal contar com uma mãozinha para agilizar isso? A promessa desse cortador elétrico sem fio é ser portátil e fácil de usar, para trazer mais praticidade na hora de cozinhar.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que custa a partir de R$ 39,80. Veja adiante o que esse cortador promete e o que diz quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre esse cortador elétrico?

Permite triturar diferentes alimentos, como vegetais e até carnes;

Possui dois tipos de cortes, com lâminas diferentes;

É feito de ABS, acrílico e aço inoxidável;

Recipiente de 200 ml;

Potência: 40 W;

Capacidade da bateria: 1.500 mAh;

Carregamento via USB;

Acompanha acessórios, como escova e espátula

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem notas médias de 4,5 (Shopee) e 3,6 (Amazon), do total de cinco. Veja algumas avaliações.

Produto recebido rápido e bem embalado. O material é bom, já usei umas 4x e ainda não precisei carregar. A lâmina é pequena comparado aquele cortador de puxar a cordinha, então acaba demorando um pouco mais para ficar bem picadinho. Mas o bom é que é só segurar o botão.

Stefany

Muito bom. Corta super bem o alho inteiro e a cebola. É fácil de limpar e o motor é bem forte.

Katiane Morais

Ótimo produto. É útil e exatamente como o anunciado. Recomendo a todos.

Fernando Pereira Alves

Leve, prático e eficiente.

Sofia

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam o produto não tritura alguns tipos de alimentos. Outras avaliações citam que o cortador elétrico foi entregue com defeito e não funcionou.

Bom aparelho. Tritura tudo que é firme. Menos o que me fez comprar, que foi para triturar salsa e coentro. Ele enrosca e trava, porém os legumes ele tritura perfeitamente.

Kelly

A entrega foi realizada com sucesso, porém fui usar pela primeira vez neste final de semana, e não funcionou. Achei que poderia ser falta de carregar, deixei o dia inteiro no carregador e, mesmo assim, não funcionou...

Julio Cesar

Ele é exatamente nas medidas divulgadas. Bem bonito, mesmo. Mas a rotação do motorzinho é fraca e a bateria não dura muito. Tudo isso está na especificação. Ele atende ao que se propõe.

Alessandra

Produto não funciona bem e não tritura os alimentos crus.

Roberta Costa

