Condado de Los Angeles processa PepsiCo e Coca-Cola por poluição plástica

Por Nate Raymond

(Reuters) - O condado de Los Angeles processou a PepsiCo e a Coca-Cola na quarta-feira, acusando-as de poluir o condado mais populoso dos Estados Unidos com garrafas plásticas e de enganar a população sobre o impacto ambiental e a possibilidade de reciclagem de seus recipientes.

Em uma ação judicial apresentada no Tribunal Superior de Los Angeles, o condado disse que as empresas estavam contribuindo para a poluição plástica com suas garrafas de uso único e se envolvendo em uma campanha para enganar os consumidores, fazendo-os acreditar que elas são recicláveis.

De acordo com a ação judicial do condado, as empresas fizeram isso apesar de saberem que o plástico em suas garrafas não pode ser reciclado em uma escala significativa o suficiente para compensar os danos ambientais dos recipientes, a maioria dos quais acaba em aterros sanitários ou como lixo.

O condado alega que a poluição plástica atribuída aos produtos fabricados pelas empresas constitui um incômodo público que elas devem ser obrigadas a reparar. De acordo com a ação, a Pepsi e a Coca-Cola deveriam ser obrigadas a pagar multas por se envolverem em práticas comerciais injustas e enganosas.

"A Coca-Cola e a Pepsi precisam parar de enganar e assumir a responsabilidade pelos problemas de poluição plástica que seus produtos estão causando", disse a presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, Lindsey Horvath, em um comunicado.

As empresas não responderam a um pedido por comentário nesta quinta-feira em um primeiro momento. Em resposta a ações judiciais semelhantes no passado, elas negaram ter feito declarações enganosas e disseram que estavam trabalhando em prol da sustentabilidade ambiental.

O caso é o mais recente de uma série de ações judiciais movidas por governos estaduais e locais dos EUA e defensores do meio ambiente contra empresas que fabricam e comercializam plásticos.

A Pepsi está atualmente enfrentando um processo de poluição plástica movido pela procuradora-geral de Nova York no ano passado, enquanto o procurador-geral da Califórnia, em setembro, processou de forma semelhante a Exxon Mobil, que produz polímeros usados para fabricar plásticos de uso único.

Em agosto, um tribunal de apelações em Washington, D.C., reviveu uma ação movida em 2020 pelo grupo ambiental Earth Island Institute, acusando a Coca-Cola de enganar os consumidores, fazendo-os acreditar que seu negócio é ambientalmente sustentável.

Mais de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos são produzidos globalmente todos os anos, sendo que menos de 10% deles são reciclados, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sufocando aterros sanitários e devastando os oceanos.

Segundo a nova ação judicial, o plástico foi responsável por 246.124 toneladas de todos os resíduos produzidos por residências no Condado de Los Angeles em 2024 e por 628.211 toneladas de todos os resíduos comerciais da comunidade.