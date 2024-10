Casagrande sobre PEC Segurança Pública: Não há nenhuma preocupação com autonomia dos Estados

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que não está preocupado com a possibilidade de a PEC da Segurança Pública prejudicar a autonomia dos Estados e que o texto, que ele vai conhecer nesta quinta-feira, 31, junto com os demais governadores, "vai ajudar a combater grupos criminosos".

"A princípio, coordenar ações, fortalecer trabalho de inteligência, padronizar documentos, procedimentos, softwares, isso tudo vai ajudar a combater grupos criminosos", falou a jornalistas no Palácio do Planalto, antes da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com governadores para apresentar a PEC da Segurança Pública, que pretende criar diretrizes nacionais para a questão, que hoje é atribuição dos governadores.

"É muito importante que o governo federal esteja presente, protagonizando conosco o combate ao crime", declarou.