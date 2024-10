Caiado: É inadmissível retirar prerrogativas dos Estados sobre segurança pública

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que é "inaceitável e inadmissível retirar prerrogativas dos Estados sobre segurança pública e concentrar na União". Ele falou com jornalistas no Palácio do Planalto, antes da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com governadores para apresentar a PEC da Segurança Pública, que pretende criar diretrizes nacionais para a questão, que hoje é atribuição dos governadores.

Caiado ressaltou que ainda não viu o texto e ficou sabendo sobre a PEC pela imprensa. Ele disse se preocupar com a autonomia dos entes federativos. "O governo federal quer que eu pague a conta da Polícia Federal (PF) e determine o que eu vou fazer?", questionou o governador.