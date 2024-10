BRF Arabia firma contrato para adquirir 26% da Addoha Poultry Company por US$ 84,3 mi

A BRF anunciou nesta quinta-feira, 31, que sua joint venture, BRF Arabia Holding Company, firmou um contrato para adquirir 26% da Addoha Poultry Company, que opera no abate de frangos na Arábia Saudita. A operação foi feita por 316,2 milhões de riais sauditas (SAR), o equivalente a US$ 84,3 milhões.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do total do investimento,cerca de US$ 57,6 milhões serão investidos diretamente na Addoha. A companhia informou ainda que a finalização da aquisição está sujeita à conclusão de condições precedentes usuais, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias.

A companhia informou ainda que o acordo de acionistas será firmado entre a BRF Arabia e os atuais acionistas da Addoha, assegurando participação efetiva na administração da companhia e permitindo que o know how da BRF e da HPDC contribua para maximização das sinergias entre as entidades.

"Com esse investimento, a companhia dá um passo importante na consolidação do portfólio e operações da companhia no Oriente Médio", afirmou a companhia em nota, destacando que a transação consolida a BRF como uma das principais parceiras da Arábia Saudita em sua agenda de segurança alimentar, país em que a Companhia opera há cinquenta anos e no qual é líder de mercado por meio de suas marcas ícones.

A BRF Arábia é uma joint venture com 70% de participação da BRF e 30% da Halal Products Development Company.