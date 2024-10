Bolsas da Europa operam em baixa, após balanços e CPI acima do esperado

Por Sergio Caldas e Laís Adriana

São Paulo, 31/10/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que investidores digerem balanços de grandes empresas da região e dados de inflação da zona do euro acima do esperado, também demonstrando cautela antes da eleição presidencial dos EUA da próxima semana.

Por volta das 7h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,84%, a 507,22 pontos.

Dos balanços do dia, decepcionaram o da cervejaria AB InBev (-4,9%, em Bruxelas), controladora da Ambev no Brasil, e do banco francês BNP Paribas (-5,9%, em Paris).

Por outro lado, foram bem recebidos os resultados de outro banco francês, o Société Générale (+9,2%, em Paris), e da petrolífera britânica Shell (+1,4%, em Londres).

Há pouco, foi divulgado que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2% em outubro, ante 1,7% em setembro, superando as expectativas e enfraquecendo a tese de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá cortar sua taxa de depósito de forma mais agressiva na reunião de dezembro - em 50 pontos-base -, segundo analistas, depois de reduzi-la em ritmo de 25 pontos-base por vez em três ocasiões este ano.

A proximidade da eleição presidencial dos EUA, na terça-feira (05), também segue inibindo o apetite por risco na Europa.

Às 7h44 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,76%, a de Paris recuava 0,93% e a de Frankfurt cedia 0,52%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 0,36% e 0,09%, respectivamente. Destoando, a de Lisboa subia 1,98%, após balanços positivos do Banco BCP (+6,9%) e da Jerónimo Martins (+8,9%), varejista de produtos alimentícios.

