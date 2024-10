Bologna fecha acordo para revitalizar estádio Renato Dall'Ara

MILÃO, 31 OUT (ANSA) - O Bologna e a empresa italiana Webuild fecharam um acordo nesta quinta-feira (31) para colocar em prática um projeto de revitalização do estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

Em um comunicado publicado pelo heptacampeão italiano, a renovação do complexo esportivo custará por volta de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para os cofres bolonheses.

Entre os objetivos do rossoblù estão valorizar a área do estádio, aumentar sua capacidade e tentar sediar alguns jogos da edição de 2032 da Eurocopa, que ocorrerá na Itália e na Turquia.

Além da revitalização do estádio emiliano, o acordo entre as partes prevê a construção do zero de uma arena que receberá provisoriamente as partidas do Bologna enquanto o Renato Dall'Ara estiver fechado em razão das obras.

A modernização do estádio do clube, inaugurado em 1927, é um antigo sonho da atual gestão bolonhesa, liderada pelo bilionário canadense Joey Saputo. (ANSA).

