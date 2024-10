Autoridade do BCE alerta que política monetária não deve levar inflação a um nível muito baixo

ROMA (Reuters) - O Banco Central Europeu tem que evitar o risco de cortar as taxas de juros muito lentamente e reduzir de forma excessiva a inflação, disse o membro do Conselho do BCE Fabio Panetta nesta quinta-feira.

Em um discurso em uma conferência bancária em Roma, o presidente do banco central da Itália disse que as condições monetárias da zona do euro permanecem restritivas e precisam ser mais afrouxadas.

"Com o declínio da inflação, precisamos prestar atenção à fraqueza da economia real", disse Panetta.

"Na ausência de uma recuperação firme, correríamos o risco de empurrar a inflação para bem abaixo da meta (e criar) uma situação que a política monetária teria dificuldades para combater e que deve ser evitada."

O BCE reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos base este mês, para 3,25% - seu terceiro corte este ano.

As autoridades estão agora debatendo até que ponto as taxas de juros podem precisar cair e como sinalizar seus planos aos investidores.

(Reportagem de Giuseppe Fonte)