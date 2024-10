Alemanha fecha consulados iranianos após execução de cidadão alemão de origem iraniana

A Alemanha vai fechar os três consulados iranianos em seu território, em resposta à execução na República Islâmica do dissidente Jamshid Sharmahd, um alemão de origem iraniana, anunciou nesta quinta-feira a ministra das Relações Exteriores.

"Deixamos claro a Teerã que a execução de um cidadão alemão terá graves consequências", declarou Annalena Baerbock ao anunciar o fechamento dos consulados em Frankfurt, Munique e Hamburgo.

"O fato deste assassinato ter ocorrido à luz dos acontecimentos recentes no Oriente Médio demonstra que o regime ditatorial e injusto [no Irã] não age de acordo com a lógica diplomática normal", acrescentou.

Sharmahd, de 69 anos, foi condenado à morte em fevereiro de 2023 pelo crime de "corrupção na terra", sentença que foi confirmada pelo Supremo Tribunal da República Islâmica.

Ele foi condenado por participar, segundo a Justiça iraniana, de um ataque contra uma mesquita em Shiraz, no sul do Irã, que deixou 14 mortos e 300 feridos em abril de 2008.

Ele também foi acusado de liderar o grupo Tondar, que supostamente busca derrubar o governo do Irã, que o considera organização "terrorista".

O chanceler alemão, Olaf Scholz, denunciou a execução como um "escândalo" e convocou a autoridade iraniana em Berlim.

Sharmahd foi preso em agosto de 2020 enquanto viajava pelos Emirados Árabes Unidos, segundo sua família, que afirma que ele era inocente.

