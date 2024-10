AB InBev amplia lucro no 3º trimestre, mas receita e Ebitda decepcionam

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira, 31, que obteve lucro líquido de US$ 2,07 bilhões no terceiro trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 1,47 bilhão apurado em igual período do ano passado. O resultado superou a previsão de analistas, de US$ 1,92 bilhão, segundo consenso da LSEG Refinitiv.

Já a receita da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, caiu para US$ 15,05 bilhões no trimestre encerrado em setembro, de US$ 15,57 bilhões um ano antes, ficando abaixo da projeção do mercado, de US$ 15,55 bilhões.

O Ebitda normalizado somou US$ 5,92 bilhões no trimestre, também aquém do consenso, de US$ 5,59 bilhões.

A AB InBev também lançou um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões, a ser concluído nos próximos 12 meses. Fonte: Dow Jones Newswires.