A 5 dias da eleição americana, provocações tomam conta dos dois lados

Nunca esteve tão perto. Faltam 5 dias agora!!!! E ainda é Halloween!

Mais de 58 milhões de americanos já votaram (sim, darling, já votaram, apesar de o dia da eleição só acontecer na terça-feira, dia 5). E nunca estivemos tão incertos sobre quem pode ganhar esta eleição.

Quando você acha que o Donald Trump está com grandes chances de ganhar, ele sai dizendo que está tendo fraude na votação na Pensilvânia. Se ele precisa alegar fraude, então está com medo de perder? (Só para lembrar, a Pensilvânia tem 500 mil eleitores porto-riquenhos, que foram chamados de lixo no principal comício do republicano).

Quando o Biden dá aquela mãozinha dizendo que os eleitores de Trump são um lixo, Trump no dia seguinte sai dizendo que vai defender as mulheres, "elas queiram ou não". É uma ameaça?

A Nikki Haley, republicana que concorreu contra Trump para ser a cabeça de chapa, foi para a FoxNews avisar:

"Este não é o momento para eles ficarem excessivamente masculinos com essa coisa de bromance (romance de brothers, darling) que eles têm. Cinquenta e três por cento do eleitorado são mulheres. As mulheres vão votar. Elas se importam com a forma como estão sendo faladas, e se importam com as questões."

Enquanto isso, as mulheres continuam morrendo por conta da decisão dos ministros conservadores supremos que Trump indicou e que acabaram com a permissão federal ao aborto, deixando a cargo dos estados.

A ProPublica relatou ontem que pelo menos duas mulheres grávidas morreram no Texas quando os médicos demoraram a atendê-las, apesar de estarem passando por um aborto espontâneo. Os médicos esperaram até que o batimento fetal parasse. Acontece que o batimento delas pararam antes.

Pega o lixo

Trump também colocou um uniforme de lixeiro e subiu em um caminhão de lixo para falar com a imprensa. Segundo o site Politico, nem era exatamente um colete de lixeiro, e que a equipe dele o convenceu a colocar o traje porque ele ficaria mais magro.

Só sei que este foi o comentário de Trump em algum momento do dia:

"Kamala Harris não é adequada para ser presidente dos Estados Unidos. Ela não tem o intelecto, a resistência ou aquela qualidade especial que os verdadeiros líderes devem ter para liderar. Sabemos o que é isso. É uma qualidade especial."

Não sei quantas mulheres ficam indignadas com a insinuação de que é preciso ter um pau para liderar alguma coisa. Se ficarem, Trump perde votos. E como avisou Nikki, são 53% de mulheres.

Já é fraude na Pensilvânia

O dia da votação nem chegou e o Trump já está no modo polícia na rua:

"A Pensilvânia está trapaceando e sendo pega em níveis de larga escala raramente vistos antes. DENUNCIE A TRAPAÇA ÀS AUTORIDADES. A polícia deve agir, AGORA!"

Basicamente o que aconteceu é que autoridades de dois condados da Pensilvânia anunciaram que encontraram grandes lotes de formulários suspeitos de registro de eleitores. Mas no fim das contas, não havia indicação de que esses formulários seriam cédulas de votação.

Os defensores dos direitos de voto e as autoridades democratas dizem que são problemas comuns e também prova de que as salvaguardas eleitorais estão funcionando conforme o esperado.

E a Kamala, Tixa?

Basicamente a Kamala passou o dia tentando apagar o incêndio provocado pelo Biden e dizendo como ela ama todos os americanos.

Por que as notícias importam?

Os ciclos de notícias vão mudando e por isso eles podem não afetar tanto a eleição. Kamala já esteve à frente das pesquisas quando só se falava dela na imprensa, por exemplo. Mas como diz o Nate Cohn, do New York Times, alguém lembra que Trump foi condenado? Mas faltando cinco dias para a eleição, o ciclo de notícias importa porque é quando os perdidos começam a se informar para decidir se vão votar ou em quem vão votar.