Zona do euro está em um 'bom caminho' com a inflação, afirma dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel disse que a zona do euro está em um "bom caminho" com a inflação. Em discurso preparado para um evento nesta quarta-feira, 30, ele afirmou que se a dívida fiscal continuar a crescer, a inflação pode reacelerar e exigir juros altos.

"A política monetária deve garantir que inflação se estabilize em 2% no médio prazo", pontuou o dirigente.

Segundo Nagel, a estabilidade de preços no bloco não está longe, mas ainda há um caminho a ser percorrido.

O dirigente alemão avaliou o corte do BCE nas taxas de juros como "apropriado" em outubro, de olho no quadro de inflação favorável. No entanto, ele considerou "decepcionante" o progresso da integração financeira na zona do euro.