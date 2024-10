Wall St sobe com investidores avaliando balanços e dados do PIB; Alphabet salta

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos subiam nesta quarta-feira, com os investidores avaliando balanços corporativos mistos e dados que mostraram que a economia norte-americana manteve um ritmo sólido de crescimento no terceiro trimestre.

As ações da Alphabet, a primeira das cinco empresas do grupo das "Sete Magníficas" a divulgar seus resultados nesta semana, subiam 6,1% depois que a empresa superou as expectativas de receita e lucro para o terceiro trimestre, graças à força de seus negócios de nuvem e às vendas de anúncios no YouTube.

No entanto, resultados pessimistas em outras empresas, gerando principalmente uma queda nas ações de chips, limitavam os ganhos. A Advanced Micro Devices caía 8,9% depois que suas previsões para a receita do quarto trimestre e as vendas de chips de inteligência artificial decepcionaram investidores.

Uma perda de 2% nas ações da Caterpillar pesava sobre o Dow Jones, depois que a empresa cortou sua previsão de vendas anuais devido à desaceleração da demanda.

Na frente de dados, o PIB dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 2,8% no terceiro trimestre, de acordo com a estimativa do Departamento de Comércio, um pouco abaixo da previsão de economistas de crescimento de 3,0%.

"Para o mercado, o ritmo mais forte do PIB, impulsionado pelo consumo pessoal, não justifica de forma alguma o corte (de juros) pelo Federal Reserve", disse Marc Ostwald, economista-chefe e estrategista global da ADM Investor Services International.

A disputa acirrada entre os candidatos à Presidência dos EUA, Kamala Harris e Donald Trump, também era assunto na mente dos investidores antes da eleição de 5 de novembro.

Um relatório separado mostrou que o setor privado dos EUA criou 233.000 postos de trabalho em outubro, resultado acima do esperado.

As megacaps Microsoft e Meta subiam 1,1% e 0,3%, respectivamente. Ambas divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado.

O Dow Jones subia 0,32%, a 42.370,06 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,21%, a 5.845,00 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,35%, a 18.778,37 pontos.

(Reportagem de Sruthi Shankar, Lisa Mattackal e Medha Singh em Bengaluru)