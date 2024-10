Volkswagen tem queda de 64% no lucro do 3º trimestre, mas supera expectativa

A Volkswagen teve lucro após impostos de 1,58 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2024, 64% menor do que o ganho de 4,35 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. O resultado, porém, superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,56 bilhão de euros entre julho e setembro.

A receita da montadora alemã diminuiu 0,5% na mesma comparação, a 78,48 bilhões de euros, enquanto a margem operacional geral recuou para 3,6%, ante 6,2% um ano antes.

No mês passado, a Volkswagen reduziu suas projeções de vendas e lucratividade para este ano, em função dos efeitos da transição da empresa para veículos elétricos. Fonte: Dow Jones Newswires.