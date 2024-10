Tribunal do Vaticano defende condenação de cardeal sênior por desvio de fundos

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um tribunal do Vaticano defendeu nesta quarta-feira sua decisão de 2023 de condenar um cardeal católico sênior por desvio de fundos, afirmando que o prelado estava "ciente de todos os passos" em um negócio fracassado no setor imobiliário em Londres que custou 200 milhões de dólares.

O cardeal Angelo Becciu, a autoridade da Igreja mais graduada a ser julgada por um tribunal criminal do Vaticano, foi condenado em dezembro passado por várias acusações e sentenciado a cinco anos e meio de prisão. Ele nega irregularidades e permanece em liberdade pendente de recurso.

Em um novo documento de 800 páginas para detalhar o veredicto de culpado, o tribunal do Vaticano disse que Becciu usou indevidamente fundos do Vaticano e fez "intervenção direta e pessoal" para investir em um imóvel na Rua Sloane, número 60, em um distrito nobre de Londres.

"Becciu recebeu toda a informação necessária, era capaz de avaliar com conhecimento pleno o desenvolvimento da situação e decidiu pagar a grande soma de 200 milhões e 500 mil dólares em completa violação” dos procedimentos do Vaticano, afirma o documento.

O documento enfatizou que a acusação de "peculato", que significa desvio de fundos, não implica necessariamente que os recursos foram usados em benefício pessoal.

Os advogados de Becciu disseram em nota que revisariam o novo documento e que o julgamento demonstrou a "inocência absoluta" do cardeal.

