Vi no TikTok e testei: protetor solar Creamy é leve e dá para usar com make

Protetor solar a gente sabe que precisa aplicar todo dia, faça chuva, faça sol, vá para praia ou vá ficar dentro de casa ou escritório. Mas também é verdade que é melhor se ele tiver uma textura agradável, for leve e imperceptível na pele, né?

Pois bem, vi no TikTok que o Protetor Solar Watery Lotion FPS 60, da Creamy, tinha essas qualidades, então resolvi testar—e conto o que descobri a seguir.

O que gostei

É levinho. Ele proporciona alta proteção UV, tem textura bem líquida (parece até água) e seca rapidinho na pele, além de absorver rápido, sem pesar na pele.

Tem efeito primer. Outro ponto positivo é que ele não esfarela quando você aplica maquiagem em seguida. E ainda controla a oleosidade e o brilho excessivo. Além disso, uniformiza a pele.

Não deixa resíduo na pele. Nem de oleosidade, nem esbranquiçado —fica realmente invisível.

Imagem: Arquivo pessoal

Protege da luz. Ele também oferece proteção contra a luz azul e a luz visível, o que promete evitar a formação de manchas no rosto.

Cuida além de proteger. Ele tem um ativo multifuncional com ação calmante e antioxidante, o que é maravilhoso para quem tem pele sensível.

Não sai fácil. Resistente à água e ao suor, ele indicado para a prática de atividades físicas e me acompanhou nas caminhadas e corridas no parque.

Não tem perfume. O produto não tem cheiro (fragrâncias têm alto potencial de dar alergia, sabia?), e nem ingredientes que agridem a biodiversidade marinha.

Pontos de atenção

Apesar de ser resistente à água e ao suor, se você mergulhar no mar ou na piscina, precisa secar a pele e reaplicar assim que sair.

Além disso, como ele é bem leve, se a sua pele for seca ou o clima estiver muito seco, vale aplicar hidratante antes.

O que mudou para mim

Achei um bom protetor solar para o dia a dia: é leve, não deixa o rosto brilhando ou pegajoso e ainda tem esse efeito primer, preparando a pele para a aplicação da maquiagem. Outro ponto bacana, é que a embalagem é fácil de carregar na bolsa, sem perigo de vazar.

Para quem vale a pena?

Se a sua pele é mista ou oleosa e até sensível, é uma boa opção para não irritar. E como também protege da luz visível e da luz azul, é indicado inclusive para quem sofre com manchas.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.