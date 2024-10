Tênis Nike para corrida e caminhada está por R$ 304; o que diz quem comprou

Está pensando em começar a correr e quer um tênis com confortável? O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do modelo Revolution 7, da Nike, que promete ser versátil e ideal para corredores iniciantes e intermediários.

Segundo o fabricante, o tênis possui um amortecimento e suporte macio para proporcionar conforto durante o exercício. Confira a seguir o que diz quem comprou o produto e o que o fabricante promete.

O que diz a Nike sobre o tênis?

Solado com padrão de tração generativo que ajuda na aderência ao subir e descer ladeiras;

Possui relevos no calcanhar para toques macios e aumento no conforto do tendão de Aquiles;

Entressola de espuma proporciona passada suave e macia;

Recomendado para uso na esteira ou rua;

Disponível em diferentes tamanhos e cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Esse tênis possui nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco) na Netshoes e Centauro. Os consumidores elogiaram principalmente o conforto e tamanho do produto.

Muito satisfeito com o produto, muito bonito, confortável e o tamanho perfeito. Comprei pro meu marido e ele gostou bastante. Williane

Ótimo produto, bem confortável, chegou antes do previsto e em ótimo estado. Minha terceira compra de muitas outras.

Guilherme

Muito confortável, desde o primeiro uso não me causou desconforto algum. Acabamento bom, parece ser resistente. Não dou 5 estrelas pois o solado não é muito aderente em pisos molhados, se estiver com ele na chuva, vai dar algumas patinadas.

Gabriel

Meu número é 42 e peguei a mesma numeração. Ficou bem certinho, nem mais, nem menos, o tênis é confortável e leve.

Renan

Pontos de atenção

Outros consumidores criticaram o acabamento, além da ausência de amortecimento e solado duro. Confira os comentários avaliativos:

O tênis é confortável, leve, mas o acabamento é horrível, com colas expostas, mancha e linhas a vista. Luciano

Devolvi porque é apertado nas laterais, material duro e sem amortecimento nenhum. Parece que está pisando no chão descalço [...]. Carlos

Logo na primeira semana de uso percebi que o solado dele é mais duro que o normal. Bem ruim de usar no dia a dia. Muito desconfortável. Kennedy

