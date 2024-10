Tebet diz que Lula tem noção das medidas fiscais em elaboração e defende pacote consistente

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem noção do que precisa ser feito no tema fiscal e de quais medidas estão em elaboração, disse nesta quarta-feira a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendendo a apresentação de um pacote consistente.

Em entrevista a jornalistas, Tebet afirmou que não haveria problema em votar as medidas até o primeiro semestre do ano que vem porque as medidas devem ter maior impacto em 2026.

"O presidente já tem noção, já tem noção do que precisa ser feito, já tem noção mais ou menos de valores, já tem noção de quais medidas, nós já sabemos aquelas que nós não podemos e que nós não vamos mexer", disse.

"Alguma coisa vota em dezembro, outra vota em março, outra vota em maio. O que nós precisamos é apresentar para o país um pacote consistente, autorizado, que dê conforto obviamente para o presidente da República, deixando claro que nós não vamos tirar nenhum direito."

Ao argumentar que muitas políticas públicas são ineficientes e podem ser remodeladas, a ministra disse que esse será o "primeiro de pelo menos dois" pacotes de medidas estruturais.

Ela acrescentou que após aval de Lula, o governo também fará diálogo com o Congresso para viabilizar a aprovação das medidas.

(Por Bernardo Caram)