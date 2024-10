Síndica é suspeita de golpe de R$ 350 mil e usar dinheiro em casório no DF

A síndica de um condomínio em Samambaia, no Distrito Federal, é investigada por suspeita de aplicar golpe de R$ 350 mil e usar parte do dinheiro para bancar a festa do próprio casamento.

O que aconteceu

Moradores do residencial Villa Borghese acusam a então síndica do condomínio de se apropriar indevidamente de R$ 350 mil. A mulher, que não teve a identidade revelada, é suspeita de aplicar o golpe por meio da falsificação de documentos de ações no prédio, conforme informações da Polícia Civil do Distrito Federal.

A mulher assumiu o cargo de síndica em janeiro de 2023 e renunciou o posto em 12 de outubro passado. Conforme a investigação, a suspeita falsificava notas e boletos, colocava valores mais altos do que o real, registrava no livro fiscal do condomínio, e embolsava para si a diferença.

Síndica usou o valor para, supostamente, levar uma vida de luxo e reformar o próprio apartamento. Ainda, a mulher teria usado parte da verba para bancar o próprio casamento, ocorrido no sábado (26). No dia do casório, moradores do condomínio foram protestar em frente ao local da cerimônia e levaram uma faixa com os dizeres: "Aproveitem o evento! Graças aos 'erros' da síndica. Que bom gosto com o dinheiro alheio". Manifestantes também jogaram ovos no carro em que estavam os noivos.

Nota falsa

Moradores passaram a desconfiar do golpe no começo de outubro. De acordo com a investigação, a associação de moradores suspeitou de uma nota no valor de R$ 80 mil, referente a um serviço a ser realizado no condomínio. No entanto, uma suposta adulteração na nota foi percebida e a síndica, supostamente, teria admitido o esquema ilícito.

Caso é investigado pela 32º DP (Samambaia). Até o momento, a suspeita não foi detida. A PCDF também não informou se ela já prestou depoimento. Como a síndica não teve o nome revelado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.