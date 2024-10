Setor de máquinas e equipamentos registra queda em setembro na base anual, diz Abimaq

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento líquido da indústria de máquinas e equipamentos diminuiu 8,8% em setembro na comparação com a mesma etapa do ano anterior, para 23,6 bilhões de reais, e caiu 12,7% em relação a agosto, mostraram dados da associação que representa o setor, Abimaq, nesta quarta-feira.

Considerando apenas vendas no mercado doméstico, a receita líquida da indústria apresentou queda de 17,7% em setembro em uma base anual, para 16,4 bilhões de reais, e recuo de 24,7% contra o mês imediatamente anterior.

Já as exportações do setor subiram 12,3% em setembro no comparativo anual, para 1,3 bilhão de dólares, enquanto as importações subiram 20,4%, informou a entidade em apresentação.

Nesse período, o consumo aparente de máquinas, que leva em conta equipamentos produzidos no país e importados, ficou praticamente estável ano a ano, com variação positiva de 0,5%.

A indústria de máquinas e equipamentos encerrou setembro utilizando 76,2% da sua capacidade instalada, mesmo nível observado nos últimos três meses, disse a Abimaq.

Na carteira de pedidos, medida em semanas para o seu atendimento, houve queda de 5,9% sobre setembro do ano passado, atingindo 9,3 semanas em 2024. A entidade disse que a carteira vem oscilando em patamar reduzido desde o último trimestre de 2023, impactada pela piora das encomendas do setor agrícola e de setores da indústria de transformação.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; Edição de Alexandre Caverni)