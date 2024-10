Salário de homens é quase 30% maior que o de mulheres na Itália

ROMA, 30 OUT (ANSA) - Na Itália, os homens ainda ganham 28% a mais que as mulheres, segundo dados referentes a 2023 divulgados pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

De acordo com o relatório, a média salarial bruta por semana de trabalhadores do sexo masculino foi de 643 euros (R$ 4 mil) no ano passado, contra 501 euros (R$ 3,1 mil) das mulheres.

No setor privado, o INPS destacou que o salário médio diário foi de 77,6 euros (R$ 486) para as mulheres e 104,4 (R$ 654) para os homens, uma diferença de 34,54% - no mercado imobiliário, o índice chega a 68,04%, com 75,1 euros (R$ 470) por dia para o sexo feminino e 126,2 euros (R$ 789) para o masculino.

O único setor onde a remuneração para mulheres superou a do sexo oposto foi o da mineração, com média de 169,4 euros (R$ 1,05 mil) por dia para elas e 165,5 (R$ 1,03 mil) para eles.

Já no setor público, apesar de a disparidade ser menor entre os gêneros, ainda assim os salários dos homens superaram os das mulheres em 27,78%. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.