RS: Influencer suspeito de estuprar mulher em entrevista de emprego é preso

Um influenciador digital suspeito de estuprar uma mulher durante uma entrevista de emprego foi preso, nesta quarta-feira (30), em Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

Leandro dos Santos, conhecido como Pirata, 41, foi localizado em um apartamento na zona norte da capital gaúcha. Ele era considerado foragido da Justiça desde o último final de semana, quando teve mandado de prisão preventiva expedido. As informações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Influenciador é suspeito de estuprar uma mulher no dia 23 de outubro. Segundo relato da vítima à polícia, que consta no pedido de prisão dele solicitado pelo Ministério Público estadual e acolhido pelo Tribunal de Justiça gaúcho, a vítima contou que foi abordada por Pirata em 22 de outubro, quando ele teria oferecido uma proposta de emprego relacionada a mídias sociais.

Vítima foi para a suposta entrevista de emprego no dia seguinte, 23 de outubro, quando teria sido abusada. A entrevista aconteceu em um estúdio do suspeito, na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. No local, ainda segundo o MPRS, Pirata teria insistido para que a mulher ingerisse bebidas alcoólicas, como whisky.

Denúncia do MPRS narra que a vítima contou que em determinado momento Pirata retirou uma arma que estava na cintura e a colocou em cima de uma mesa. Em seguida, o suspeito teria tentado beijar a vítima à força, retirado a roupa dela e a abusado sexualmente. Após o estupro, o influenciador passou a fazer ligações insistentes e a enviar menagens de texto para a mulher.

Vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Gravataí. No dia 26 de outubro, a Justiça estadual, a pedido do Ministério Público, expediu mandado de prisão contra o suspeito, que fugiu, e foi preso na manhã de hoje.

Pirata foi encaminhado à DDM de Gravataí para prestar depoimento. O UOL entrou em contato com Leudo Costa, advogado do suspeito, e aguarda retorno. A reportagem também questionou ao TJRS se Leandro já passou por audiência de custódia. Em ambos os casos, se as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada.

Quem é Pirata

Natual de Florianópolis, Leandro dos Santos contabiliza cerca de 150 mil seguidores nas redes sociais. O influenciador também é fotógrafo e cinegrafista, e ministrava cursos de fotografia para policiais no Rio Grande do Sul.

Pirata se notabilizou por fazer coberturas de operações policiais no Brasil. Em fevereiro de 2023, ele foi nomeado para um cargo comissionado como cinegrafista na assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do RS, e permaneceu no posto até 18 de junho de 2024, quando foi exonerado, segundo a própria SSP-RS.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.