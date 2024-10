Panela da Polishop é cara, mas faço quase tudo nela e sem grudar

Um dos desafios para quem gosta de cozinhar e se interessa pelo assunto é não lotar a cozinha de utensílios extremamente específicos, mas sim achar itens "coringa", capazes de cumprir bem mais de uma função. E é justamente essa uma das maiores qualidades que encontrei nas panelas iChef Shark Series, da Polishop.

Comprei um par delas há alguns meses, sendo uma caçarola e uma convencional, ambas de 24 cm de diâmetro. Desde então, pouquíssimas vezes usei outra panela para cozinhar - no máximo uma frigideira -, e tenho obtido resultados excelentes.

O que mais gostei

Revestimento antiaderente. Uso essas panelas há diversos meses e absolutamente nenhum alimento grudou durante ou após o preparo. Isso a torna excelente para fazer pratos como omeletes ou panquecas, já que uma vez que o alimento esteja minimamente com uma camada cozida (ou frita), ele não adere de forma alguma às paredes da panela.

Fácil de limpar. O revestimento antiaderente também se mostrou um grande aliado na hora da limpeza. Restos de alimentos saem facilmente e até mesmo aquele tipo de sujeira chata, como restos de molho, são facilmente removidos durante a lavagem.

Mantém a temperatura. Mesmo sendo feitas de alumínio, essas panelas possuem paredes grossas (entre 4 e 5 mm). Apesar de isso fazer com que elas demorem mais para esquentar, uma vez na temperatura ideal, elas não esfriam rapidamente.

Isso traz dois benefícios principais:

Fica muito mais fácil acertar o ponto de alimentos como bifes altos, ou ainda evitar que alguns tipos de carnes e vegetais soltem líquido ao invés de serem grelhados, caso de camarões e cogumelos. Há economia de gás, já que não há a necessidade de se utilizar uma chama alta para evitar que a panela esfrie repentinamente.

Com parede grossa, a panela mantém a temperatura por um bom tempo Imagem: Rodrigo Lara

Cabos removíveis. Os dois modelos que possuo têm os cabos removíveis por um sistema bem prático. Além de ajudar na limpeza - ainda se você for chato como eu nesse ponto -, essa característica faz com que essas panelas possam ser levadas ao forno, agregando versatilidade ao seu uso.

Pontos de atenção

Peso. Esse é um ponto de atenção que pode variar de pessoa para pessoa. O peso dessas panelas pode chegar a 2,5 kg e isso implica que seu manuseio requer atenção, já que mexer alimentos sem o uso de um utensílio acaba exigindo um belo esforço.

Fora isso, é bom considerar onde essas panelas serão guardadas, o que deve ocorrer sempre sobre uma superfície resistente.

Requer prática para não queimar. Da mesma forma que a retenção de calor é um trunfo dependendo do preparo, isso requer um cuidado extra, já que é muito fácil queimar os alimentos. Aqui não há muito o que fazer, bastando pegar prática para evitar problemas.

O que mudou para mim?

É inegável que cozinhar com essas panelas passou a ser algo bem mais prático e relaxado, além de elas permitirem o preparo de alimentos mais "avançados", seja pela retenção de calor ou pelo revestimento antiaderente.

Além disso, por serem práticas de limpar, não fico com tanta preguiça na hora de lavar louça.

Para quem eu indico?

Até por não serem baratas, essas panelas são recomendadas para quem, acima de tudo, gosta de cozinhar e procura um produto de qualidade, capaz de se adaptar aos mais variados tipos de preparos.

