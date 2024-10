Reino Unido detecta primeiro caso de infecção pela nova variante do mpox

A Agência Britânica de Segurança Sanitária anunciou nesta quarta-feira (30) ter detectado um primeiro caso de infecção pela nova variante do vírus mpox, doença responsável por uma grande epidemia no continente africano.

A agência indicou que este "único caso humano confirmado de mpox da cepa 1b" foi detectado em Londres, em uma pessoa "que tinha viajado recentemente para países africanos" afetados por esta variante.

As autoridades de saúde especificam num comunicado de imprensa que "o risco para a população continua baixo".

Um caso de infecção por esta nova variante foi detectado na Alemanha há pouco mais de uma semana. Outros foram relatados na Suécia e em vários países asiáticos.

"Será oferecido a todos os contatos (desta pessoa) um teste e vacinação, se necessário, e eles serão aconselhados sobre os cuidados adicionais a prestar caso apresentem sintomas ou se o teste for positivo", continua a agência de segurança British Health Authority (UKHSA).

A agência afirmou ainda que estava trabalhando "em estreita colaboração" com o Serviço de Saúde Pública Britânico (NHS) "e parceiros acadêmicos para determinar as características do patógeno e avaliar melhor o risco para a saúde humana".

Anteriormente chamada de varíola dos macacos, a mpox é uma doença viral que se espalha de animais para humanos, mas também é transmitida entre humanos, causando febre, dores musculares e lesões na pele.

Há vários meses que uma nova epidemia afeta a África, com os números mais elevados de infecção registrados na República Democrática do Congo (RDC), no Burundi e na Nigéria.

Estão acontecendo duas epidemias simultâneas, uma causada pela cepa 1 na África Central, afetando principalmente crianças, e outra pela nova variante, 1b, que afeta adultos em outra região, no leste da RDC, e em países vizinhos.

Uma campanha de vacinação foi lançada no início de outubro na República Democrática do Congo, o país mais afetado no mundo pelo vírus.

(Com informações da AFP)