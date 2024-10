Reinaldo: Um desarticulado Bolsonaro ocupa lugar de articulador da direita

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quarta-feira (30) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um entrave para a aparição de um novo articulador na direita. A busca por outro nome esbarra na insistência de Bolsonaro em se colocar como o candidato ao Planalto em 2026, apesar de sua provável condenação e prisão por tentativa de golpe de Estado.

Ele está na Petição 12.100, que diz respeito ao 8/1; ele está no inquérito das fake news; ele está no inquérito das milícias digitais. Ele vai ser condenado, vai ser preso. Ele sabe disso, está tentando criar um movimento para ver se isso não acontece. Ele não sabe se luta desesperadamente para não ir para a cadeia ou se ele será candidato em 2026, o que ele não será também.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Em vista desse cenário, a direita precisa de um novo nome, segundo Reinaldo.

Daí esse desespero que há, essa pressa, essa urgência que há na direita para escolher um nome [para] que ele saia da moita, porque a moita está ocupada e precisa ter gente nova na moita, ele não está sendo produtivo ali. No dia mesmo da eleição, estava claro que Bolsonaro era o grande derrotado de eleição.

O Bolsonaro perdeu. Nos lugares em que ele se meteu para valer, eleições importantes, eleições vistosas, ele perdeu. Ele perde a liderança na direita e perde esse mito, porque virou outro mito, de que ele será candidato.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Para Reinaldo, Bolsonaro não apenas será condenado por golpe de Estado, como poderá ficar inelegível por muitos anos.

Estamos discutindo se ele vai ser candidato, o que não vai acontecer. Aliás, como ele desconhece o uso das palavras, ele diz: 'Uma direita sem Bolsonaro é uma utopia'. O emprego da palavra utopia é positivo (...), significa uma aspiração que se sabe difícil, mas de qualquer forma, benfazeja, um porvir desejado.

Eu acho que para quem é de direita, a saída de Bolsonaro de cena seria um porvir desejado, porque com ele não tem saída. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

