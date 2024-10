Bilionário do etanol: quem é Rubens Ometto, que criticou aumento dos juros

À frente da Cosan, conglomerado que atua em diferentes setores, como o agronegócio e a distribuição de combustíveis, o empresário Rubens Ometto criticou o aumento na taxa de juros em conversa com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

Quem é Rubens Ometto

Rubens Ometto é dono de uma fortuna avaliada em 1,3 bilhão de dólares, valor equivalente a R$ 7,5 bilhões, na cotação atual. Além da atuação na Cosan, Ometto tem participação também em negócios imobiliários.

Atualmente, Ometto é presidente do Conselho de Administração do Grupo Cosan, uma das principais empresas no comércio de cana-de-açúcar e um dos maiores produtores de etanol no mundo. Segundo a revista Forbes, Rubens Ometto "se tornou o primeiro bilionário do etanol em 2007" e recebeu o apelido de "o trator" por sua atuação em disputas judiciais em busca do controle da Cosan.

Rubens Ometto nasceu em 1950, em Piracicaba (SP). O empresário é formado em engenharia de produção pela USP. Após trabalhar no Unibanco, foi diretor financeiro da Votorantim e sócio da antiga TAM. Em 1981, assumiu os negócios da família, reunidos em 2000 na holding Cosan.

Em seus discursos, Ometto defende a privatização

Empresário já falou que a geração de emprego é mais importante do que a oferta de programas sociais. Em evento realizado em dezembro de 2023, Ometto afirmou que o setor privado tem papel fundamental na geração de empregos. "A criação de emprego é muito melhor que qualquer apoio à moradia, 'Minha Casa, Minha Vida' e todo esse apoio que a gente dá à população, que eu acho muito importante, mas o que é mais importante, o que é mais rico para a população, é a geração de emprego", afirmou.

Ometto acredita ser necessário diminuir o papel do Estado na economia. Conforme reportagem do jornal Folha de São Paulo, o empresário declarou, no mesmo evento em que citou os programas sociais do governo, que a presença e a intervenção do Estado no campo econômico devem ser limitadas. "O Estado tem que estar limitado ao seu crescimento. As privatizações, e o apoio à iniciativa privada são fundamentais para que isso aconteça", disse.

A trajetória do empresário é contada em autobiografia. A obra, intitulada "O inconformista: A trajetória e as Reflexões do Empresário que fez da Cosan um dos Maiores Sucessos Corporativos do Brasil", foi elaborada por Ometto em parceria com o autor Aguinaldo Silva e lançada em 2021.

Ometto teve participação nas eleições de 2024

Ometto foi o maior doador pessoa física da última eleição municipal, cujo segundo turno ocorreu no domingo (27). Segundo o Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o empresário doou mais de R$ 18 milhões para 211 candidaturas no pleito.

O maior beneficiário das doações de Ometto foi Fuad Noman (PSD). Reeleito prefeito de Belo Horizonte, Noman recebeu uma transferência de R$ 2 milhões do empresário em sua campanha eleitoral.

Ricardo Silva, também do PSD, recebeu outros R$ 800 mil de Ometto. Silva foi eleito prefeito de Ribeirão Preto (SP).

Ometto doou, também, para a direção de diferentes partidos. À direção nacional do PSD, o valor enviado foi de R$ 1 milhão. Já à direção nacional do MDB, a transferência somou R$ 700 mil. À direção municipal do PSDB em Osasco (SP), Ometto enviou R$ 300 mil. Outros R$ 300 mil foram destinados à direção estadual do PP no Sergipe, mesmo valor enviado à direção estadual do partido em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. Também houve doações ao Republicanos, PL e União.

Carlos Roberto Costa Filho (PSDB) também recebeu valores de Ometto. Costa Filho foi eleito prefeito de Iguatu (CE). Segundo o TSE, o então candidato recebeu R$ 300 mil do empresário paulista. O valor enviado por Ometto representou quase metade do montante arrecadado por Costa Filho, que somou R$ 671.800 em sua campanha.

O que aconteceu

O empresário abordou o tema com Campos Neto durante o Lide Brazil Conference, fórum realizado por UOL, Folha e Lide em Londres. Rubens Ometto afirmou que, em sua opinião, a alta dos juros pode ter um efeito reverso na economia do Brasil.

Segundo Ometto, não há sentido em continuar subindo as taxas. Os juros altos, conforme avaliação do empresário, estão inibindo os investimentos no país, o que pode causar a redução na oferta de produtos e gerar mais inflação.

Campos Neto, por outro lado, argumentou que não acredita no cenário descrito por Ometto. Para o presidente do BC, o crédito está garantindo os investimentos no país.

Rubens Ometto (o segundo da esquerda para a direita à mesa) e convidados no Lide Brazil Conference London Imagem: Felipe Gonçalves/Lide

Em setembro deste ano, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) anunciou alta na Selic. Na ocasião, a taxa básica de juros da economia brasileira subiu de 10,5% para 10,75% ao ano. O ajuste representou a primeira alta na taxa desde agosto de 2022.