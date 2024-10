Primeiro-ministro libanês, esperançoso com cessar-fogo iminente entre Hezbolá e Israel

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, se disse "cautelosamente otimista" nesta quarta-feira (30) sobre a possibilidade de um cessar-fogo "nas próximas horas ou dias" entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah.

"Estamos fazendo tudo o possível (...) para conseguir um cessar-fogo nas próximas horas ou em dias", declarou Mikati em uma entrevista ao canal libanês Al Jadeed, acrescentando que está "cautelosamente otimista".

Na mesma entrevista, Mikati disse que o enviado americano, Amos Hochstein, sinalizou, durante um telefonema nesta quarta, que o cessar-fogo seria possível antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 5 de novembro.

"No telefonema hoje (quarta) com Hochstein, ele sugeriu que talvez pudéssemos alcançar um cessar-fogo nos próximos dias, antes do dia 5" de novembro, disse o premiê.

