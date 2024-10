Presidente da Itália critica 'medo irracional' contra imigrantes

ROMA, 30 OUT (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, ressaltou nesta quarta-feira (30) a importância do mercado de trabalho para os imigrantes, que podem contribuir para o tecido produtivo do país, e criticou "medos irracionais" contra estrangeiros.

"O trabalho é um poderoso instrumento de integração, e penso nos muitos imigrantes e nas necessidades do mundo produtivo", disse o chefe de Estado durante cerimônia no Palácio do Quirinale, em Roma.

"As empresas podem trazer consistência a este terreno, que muitas vezes é vítima de medos irracionais e de fobias exageradas", acrescentou Mattarella.

De acordo com relatório publicado pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), os estrangeiros representam 10,7% da força de trabalho na Itália e 25% das novas contratações.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.