Por unanimidade apoiaremos Hugo Motta à presidência da Câmara, diz presidente do Podemos

A presidente do Podemos, Renata Abreu (SP), anunciou o apoio de sua bancada na Câmara à candidatura do líder do Republicanos, o deputado federal Hugo Motta (PB), à sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

O pronunciamento ocorreu nesta quarta-feira, 30, após uma reunião da bancada com Motta. Na ocasião, Abreu ressaltou a parceria do Podemos e do Republicanos na Câmara.

"Estamos muito felizes pela parceria, pela afinidade, sua juventude, seu brilho nos olhos", afirmou Renata Abreu. "Crescemos juntos de mãos dadas, e essa parceria precisa continuar."

Por sua vez, Motta agradeceu Abreu pelo "reforço" do Podemos e disse que o partido contribuirá para uma "candidatura vitoriosa".

"Nossa candidatura ganha a chegada de um partido que contribui não só numericamente, mas qualitativamente, em prol de uma presidência da convergência", afirmou Motta. "Montaremos um bloco forte e majoritário na Casa para, não só pensando nas eleições de fevereiro próximo, mas para termos compromisso com a população brasileira."

Pouco antes do anúncio, a bancada do Podemos havia se reunido com o adversário de Motta, o líder do União, Elmar Nascimento (BA). Interlocutores do parlamentar baiano dizem ainda acreditar que, como o voto é secreto, será possível obter o apoio de alguns deputados da bancada.

Motta conta com o apoio de Lira e da bancada do PP, além do próprio Republicanos. As demais legendas ainda discutem se apoiarão a sua candidatura.